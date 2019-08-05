ДТП в Житомирской области: 1 погибший и 4 травмированных, среди них дети
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Житомирской области в лобовом столкновении автомобилей погиб человек, еще четверо травмированы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 августа около 22.20 в г. Великих Коровинцах. Среди травмированных — двое детей и две женщины. Сейчас продолжается досудебное расследование.
“По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21053, 34-летний житель Киевской области, двигаясь по улице села, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Volkswagen LT“ под управлением 46-летнего местного жителя”, — указано в сообщении полиции .
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия. Пассажиры этого же транспортного средства, 29-летняя жительница Чудновского района и ее 7-летний сын получили телесные повреждения и были госпитализированы в районную больницу. Также травмы получили пассажиры Volkswagen, 42-летняя жительница г. Бердичева и ее 8-летняя дочь. Им была оказана медицинская помощь.
“Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”, — добавили в полиции.
Напоминаем, на Буковине в ДТП пострадали пять человек, в том числе, ребенок.