Украинцу запретили въезд в Эстонию на три года из-за ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Гражданину Украины аннулировали визу и запретили въезд в Эстонию на протяжение трех лет из-за того, что он устроил аварию и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.
24-летний гражданин Украины, будучи в алкогольном опьянении попал в аварию. Инцидент произошел в Таллинне. После этого мужчина скрылся с места ДТП.
Вскоре его задержали полицейские. Издание пишет, что мужчина вел себя агрессивно.
“Чиновники аннулировали долгосрочную визу украинца, обязали его покинуть страну, а также установили в его отношении трехлетний запрет на въезд в Эстонию”, — сообщает ERR.
Как сообщал УНН, в результате ДТП в Харьковской области погибли два человека.