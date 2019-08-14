В Польше задержали украинца, подозреваемого в убийстве девушки на родине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В польском городе Познань полицейские задержали гражданина Украины, который подозревается в убийстве 17-летней девушки на украинской территории, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Польская полиция задержала в Познани 28-летнего гражданина Украины, подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Украине. Мужчину уже передали украинским правоохранителям.
"28-летнего гражданина Украины, который скрывался от правосудия, удалось задержать благодаря сотрудничеству польской и украинской полиции", - говорится в сообщении.
Как выяснили полицейские, мужчина уже через несколько дней после убийства впервые выехал в Польшу, а когда нашли тело убитой 17-летней девушки в 2018 году, он снова прибыл в Польшу.
Подозреваемого украинца задержали на одной из улиц в Познани.
Напомним, украинцу аннулировали визу и запретили въезд в Эстонию из-за того, что он устроил аварию и скрылся с места ДТП.