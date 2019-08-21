В Швеции полиция ищет двух граждан Украины по подозрению в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Шведская полиция ищет двух украинцев, подозреваемых в убийстве 70-летнего гражданина Швеции и присвоении его автомобиля на юге страны, в городе Маркарид. Об этом сообщает издание Expressen.se, передает УНН.
По данным издания 48-летнего Ярослава Лавринива и 47-летнего Александра Трайдука объявили в международный розыск.
В полиции, в свою очередь, сообщили, что 70-летний гражданин Швеции Герт-Инге Бертинссон был найден мертвым в г. Маркариди 10 августа. Поиск погибшего длился 11 дней.
Отмечается, что автомобиль погибшего был замечен в 128 милях от Маркарида с фальшивыми номерными знаками.
Кроме этого убийства, двух украинцев проверяют на причастность к исчезновению 80-летнего гражданина Швеции по имени Олле, пропавшего в г. Вестерботтен. Сообщается, что Олле 3 августа отправился на прогулку на велосипеде, после чего - исчез.
Напомним, в Польше задержали украинского, подозреваемого в убийстве девушки на родине.