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У Туреччині розпочалися переговори щодо "зернової угоди"

У Туреччині розпочалися переговори щодо "зернової угоди"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Стамбулі розпочалися переговори між Україною, росією, Туреччиною та ООН щодо продовження дії "зернової угоди". Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, пише УНН з посиланням на Yeni Safak.

Цитата

"Сьогодні в Стамбулі почалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представників ООН. Ми продовжуємо наші переговори, щоб гарантувати, що цей бізнес не зупиниться і збережеться стабільність", - сказав Акар.

Деталі

Міністр також зауважив, що завдяки "зерновій угоді", підписаній у 22 липня 2022 року, вдалося транспортувати 30 мільйонів тонн зерна. Він додав, що це має "практичну цінність" як для регіонального, так і світового миру.

Нагадаємо

Міністерство національної оборони Туреччини оголосило, що Туреччина, росія, Україна та ООН проведуть переговори щодо зернової угоди в Стамбулі 10-11 травня.

Термін дії угоди спливає 18 травня.

У вівторок, 9 травня, для участі у переговорах до Туреччини прибув заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

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