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Заступник генсека ООН вирушив до Туреччини для участі в переговорах щодо "зернової угоди"

Заступник генсека ООН вирушив до Туреччини для участі в переговорах щодо "зернової угоди"

Київ • УНН

 • 816504 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс вирушив до Туреччини на переговори з Анкарою, росією, Україною. Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.

Деталі

Заступник офіційного представника ООН Фархан Хак заявив журналістам у вівторок, що Гріффтіс поїхав із Джидди, Саудівська Аравія, до Стамбула.

"Ми очікуємо, що цього тижня відбудеться зустріч на високому рівні", - сказав він.

Тим часом у вівторок відновилися перевірки суден в рамках угоди, сказав Хак.

"Сьогодні було проведено як мінімум дві перевірки", - додав він.

Доповнення

Міністерство національної оборони Туреччини оголосило у вівторок, що Туреччина, росія, Україна та ООН проведуть переговори щодо зернової угоди в Стамбулі 10-11 травня.

Термін дії угоди спливає 18 травня.

Росія хоче, щоб перешкоди для експорту її добрив були усунені, щоб вона погодилася на ще одне продовження зернової угоди, яка була підписана у Стамбулі у липні минулого року між чотирма сторонами.

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