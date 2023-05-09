Заступник генсека ООН вирушив до Туреччини для участі в переговорах щодо "зернової угоди"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс вирушив до Туреччини на переговори з Анкарою, росією, Україною. Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.
Деталі
Заступник офіційного представника ООН Фархан Хак заявив журналістам у вівторок, що Гріффтіс поїхав із Джидди, Саудівська Аравія, до Стамбула.
"Ми очікуємо, що цього тижня відбудеться зустріч на високому рівні", - сказав він.
Тим часом у вівторок відновилися перевірки суден в рамках угоди, сказав Хак.
"Сьогодні було проведено як мінімум дві перевірки", - додав він.
Доповнення
Міністерство національної оборони Туреччини оголосило у вівторок, що Туреччина, росія, Україна та ООН проведуть переговори щодо зернової угоди в Стамбулі 10-11 травня.
Термін дії угоди спливає 18 травня.
Росія хоче, щоб перешкоди для експорту її добрив були усунені, щоб вона погодилася на ще одне продовження зернової угоди, яка була підписана у Стамбулі у липні минулого року між чотирма сторонами.