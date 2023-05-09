Заместитель генсека ООН отправился в Турцию для участия в переговорах по "зерновой сделке"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс отправился в Турцию на переговоры с Анкарой, россией, Украиной. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.
Детали
Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил журналистам во вторник, что Гриффтис уехал из Джидды, Саудовская Аравия, в Стамбул.
"Мы ожидаем, что на этой неделе состоится встреча на высоком уровне", - сказал он.
Тем временем во вторник возобновились проверки судов в рамках соглашения, сказал Хак.
"Сегодня было проведено как минимум две проверки", - добавил он.
Дополнение
Министерство национальной обороны Турции объявило во вторник, что Турция, россия, Украина и ООН проведут переговоры по зерновой сделке в Стамбуле 10-11 мая.
Срок действия соглашения истекает 18 мая.
россия хочет, чтобы препятствия для экспорта ее удобрений были устранены, чтобы она согласилась на еще одно продление зернового соглашения, которое было подписано в Стамбуле в июле прошлого года между четырьмя сторонами.