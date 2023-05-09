Заместитель генсека ООН отправился в Турцию для участия в переговорах по "зерновой сделке"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс отправился в Турцию на переговоры с Анкарой, россией, Украиной. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.

Детали

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил журналистам во вторник, что Гриффтис уехал из Джидды, Саудовская Аравия, в Стамбул.

"Мы ожидаем, что на этой неделе состоится встреча на высоком уровне", - сказал он.

Тем временем во вторник возобновились проверки судов в рамках соглашения, сказал Хак.

"Сегодня было проведено как минимум две проверки", - добавил он.

Дополнение

Министерство национальной обороны Турции объявило во вторник, что Турция, россия, Украина и ООН проведут переговоры по зерновой сделке в Стамбуле 10-11 мая.

Срок действия соглашения истекает 18 мая.

россия хочет, чтобы препятствия для экспорта ее удобрений были устранены, чтобы она согласилась на еще одно продление зернового соглашения, которое было подписано в Стамбуле в июле прошлого года между четырьмя сторонами.

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