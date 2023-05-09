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У Туреччині підтвердили, що 10-11 травня у Стамбулі обговорять зернову угоду

У Туреччині підтвердили, що 10-11 травня у Стамбулі обговорять зернову угоду

Київ • УНН

 • 1092041 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Туреччина, росія, Україна та ООН проведуть переговори щодо чорноморської зернової угоди в Стамбулі 10-11 травня. Про це пише Анадолу із посиланням на міністерство національної оборони Туреччини, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, під час переговорів обговорюватиметься продовження Чорноморської зернової ініціативи, а також розробка детального та безпечного плану евакуації для повернення торговельних суден та їхніх екіпажів, які застрягли в українських портах через конфліктні умови, повідомили у відомстві. 

Термін дії зернової угоди закінчується 18 травня.

Туреччина, ООН, росія та Україна підписали в липні минулого року в Стамбулі угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який було припинено після початку російсько-української війни в лютому 2022 року.

Спільний координаційний центр за участю офіційних осіб трьох країн та ООН був створений у Стамбулі для нагляду за відправленнями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У рф заявили, що черговий раунд переговорів по зерновій угоді відбудеться 10-11 травня​​​​​​​​​​​​​​​

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