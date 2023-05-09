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В Турции подтвердили, что 10-11 мая в Стамбуле обсудят зерновое соглашение

Киев • УНН

 • 1092038 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Турция, россия, Украина и ООН проведут переговоры по черноморскому зерновому соглашению в Стамбуле 10-11 мая. Об этом пишет Анадолу со ссылкой на министерство национальной обороны Турции, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, во время переговоров будет обсуждаться продолжение Черноморской зерновой инициативы, а также разработка детального и безопасного плана эвакуации для возвращения торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий, сообщили в ведомстве. 

Срок действия зернового соглашения истекает 18 мая.

Турция, ООН, россия и Украина подписали в июле прошлого года в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был приостановлен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

Совместный координационный центр с участием официальных лиц трех стран и ООН был создан в Стамбуле для надзора за отправлениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В рф заявили, что очередной раунд переговоров по зерновой сделке состоится 10-11 мая

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