В Турции подтвердили, что 10-11 мая в Стамбуле обсудят зерновое соглашение

Детали

Как пишет издание, во время переговоров будет обсуждаться продолжение Черноморской зерновой инициативы, а также разработка детального и безопасного плана эвакуации для возвращения торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий, сообщили в ведомстве.

Срок действия зернового соглашения истекает 18 мая.

Турция, ООН, россия и Украина подписали в июле прошлого года в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был приостановлен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

Совместный координационный центр с участием официальных лиц трех стран и ООН был создан в Стамбуле для надзора за отправлениями.

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