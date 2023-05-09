В Турции подтвердили, что 10-11 мая в Стамбуле обсудят зерновое соглашение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Турция, россия, Украина и ООН проведут переговоры по черноморскому зерновому соглашению в Стамбуле 10-11 мая. Об этом пишет Анадолу со ссылкой на министерство национальной обороны Турции, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, во время переговоров будет обсуждаться продолжение Черноморской зерновой инициативы, а также разработка детального и безопасного плана эвакуации для возвращения торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий, сообщили в ведомстве.
Срок действия зернового соглашения истекает 18 мая.
Турция, ООН, россия и Украина подписали в июле прошлого года в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был приостановлен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.
Совместный координационный центр с участием официальных лиц трех стран и ООН был создан в Стамбуле для надзора за отправлениями.
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