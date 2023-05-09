У рф заявили, що черговий раунд переговорів по зерновій угоді відбудеться 10-11 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Чергова зустріч у чотиристоронньому форматі щодо продовження зернової угоди запланова на 10-11 травня. Про це заявив заступник голови мзс рф сергій вершинін, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
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Переговори між представниками України, Туреччини, рф та ООН, з його слів, вкотре відбудуться у Стамбулі.
"У нас запланована зустріч високого рівня у чотиристоронньому форматі у Стамбулі завтра та післязавтра", - сказав вершинін.
Нагадаємо
Попередня зустріч представників чотирьох сторін відбулася 5 травня. Однак, досягти компромісу у продовженні Чорноморської зернової ініціативи не вдалося.
Тим часом
росія знову заблокувала роботу "зернового коридору": не реєструє судна та зриває інспекції, повідомили у Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури України. Станом на вчорашній день у територіальних водах Туреччини було заблоковано 90 кораблів.