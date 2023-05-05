Зернова ініціатива: Туреччина, Україна, росія та ООН не змогли домовитися
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Туреччина, росія, Україна та ООН не змогли дійти згоди, що дозволяє новим судам перевозити зерно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, заявив у п'ятницю офіційний представник ООН Фархан Хак, передає УНН з посиланням на Anadolu.
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"Сьогодні у нас було заплановано технічну нараду, скликану урядом Туреччини. Тож подивимося, що буде далі, але ми очікуємо, що наступного тижня відбудеться нарада на найвищому рівні", - заявив на брифінгу для преси Фархан Хак.
Представник ООН заявив, що Спільний координаційний центр у Стамбулі у п'ятницю не досяг угоди щодо дозволу нових судів для участі у Чорноморській ініціативі.
"СКЦ продовжує свою щоденну інспекційну роботу на раніше авторизованих судах", - продовжив він.
ООН закликала всі сторони продовжити обговорення продовження угоди.
"Ми закликаємо всі сторони продовжувати свої обговорення, долати оперативні труднощі та працювати над повною реалізацією та продовженням ініціативи".
Додамо
Туреччина, ООН, росія та Україна підписали у Стамбулі у липні минулого року угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який було припинено після початку російсько-української війни у лютому 2022 року.
Термін дії угоди спливає 18 травня.
За угодою Україна змогла експортувати близько 29,5 млн. тонн сільгосппродукції, у тому числі 14,9 млн. тонн кукурудзи та 8,1 млн. тонн пшениці.
Координаційний центр або Об'єднаний координаційний центр (СКЦ) було створено у Стамбулі для спостереження за перевезеннями з офіційними особами із трьох країн та ООН.