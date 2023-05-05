Зерновая инициатива: Турция, Украина, россия и ООН не смогли договориться

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Турция, россия, Украина и ООН не смогли прийти к согласию, позволяющему новым судам перевозить зерно в рамках Черноморской зерновой инициативы, заявил в пятницу официальный представитель ООН Фархан Хак, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Цитата

"Сегодня у нас было запланировано техническое совещание, созванное правительством Турции. Так что посмотрим, что будет дальше, но мы ожидаем, что на следующей неделе состоится совещание на высшем уровне", - заявил на брифинге для прессы Фархан Хак.

Представитель ООН заявил, что Совместный координационный центр в Стамбуле в пятницу не достиг соглашения о разрешении новых судов для участия в Черноморской инициативе.

"СКЦ продолжает свою ежедневную инспекционную работу на ранее авторизованных судах", - продолжил он.

ООН призвала все стороны продолжить обсуждение продления соглашения.

"Мы призываем все стороны продолжать свои обсуждения, преодолевать оперативные трудности и работать над полной реализацией и продолжением инициативы".

Добавим

Турция, ООН, россия и Украина подписали в Стамбуле в июле прошлого года соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был прекращен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

Срок действия соглашения истекает 18 мая.

По соглашению Украина смогла экспортировать около 29,5 млн. тонн сельхозпродукции, в том числе 14,9 млн. тонн кукурузы и 8,1 млн. тонн пшеницы.

Координационный центр или Объединенный координационный центр (СКЦ) был создан в Стамбуле для наблюдения за перевозками с официальными лицами из трех стран и ООН.

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