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13 марта, 19:26 • 68538 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 113584 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 111351 просмотра

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13 марта, 13:40 • 111081 просмотра

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13 марта, 13:25 • 103845 просмотра

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13 марта, 10:29 • 100088 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111474 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф заявили, что очередной раунд переговоров по зерновой сделке состоится 10-11 мая

В рф заявили, что очередной раунд переговоров по зерновой сделке состоится 10-11 мая

Киев • УНН

 • 365973 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Очередная встреча в четырехстороннем формате по продлению зернового соглашения запланирована на 10-11 мая. Об этом заявил заместитель главы мид рф сергей вершинин, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

Переговоры между представителями Украины, Турции, рф и ООН, по его словам, в очередной раз состоятся в Стамбуле.

"У нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра", - сказал вершинин.

Напомним

Предыдущая встреча представителей четырех сторон состоялась 5 мая. Однако, достичь компромисса в продолжении Черноморской зерновой инициативы не удалось.

Тем временем

россия снова заблокировала работу "зернового коридора": не регистрирует суда и срывает инспекции, сообщили в Минразвития громад, территорий и инфраструктуры Украины. По состоянию на вчерашний день в территориальных водах Турции было заблокировано 90 кораблей.

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