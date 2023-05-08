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росія знову саботує роботу "зернового коридору": у Туреччині заблоковані 90 кораблів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. рф у черговий раз зблокувала дію зернової угоди. У территіоріальних водах Туреччини в очікуванні інспекції знаходяться вже 90 суден. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.

Уточнюється, що представники росії відмовилися реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.

Цитата

«Деструктивна політика росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ (Спільний координаційний центр - ред.), які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід. Станом на сьогодні, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флота призупинені», - повідомили у відостві.

У міністерстві уточнили, що очікують реакції ООН та Туреччини на такі деструктивні дії рф.

Додали, що «експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн».

Нагадаємо

Україна, Туреччина, ООН та росія не змогли домовитися 5 травня щодо продовження дії зернової угоди.

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