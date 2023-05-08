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россия снова саботирует работу "зернового коридора": в Турции заблокированы 90 кораблей

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. рф в очередной раз заблокировала действие зернового соглашения. В территиориальных водах Турции в ожидании инспекции находятся уже 90 судов. Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Уточняется, что представители россии отказались регистрировать суда на вход и проводить их инспекции.

Цитата

«Деструктивная политика россии делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами СКЦ (Совместный координационный центр - ред.), которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход. По состоянию на сегодня, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 – это суда, которые идут под загрузку. Инспекции как входящего, так и исходящего флота приостановлены», - сообщили в видостве.

В министерстве уточнили, что ожидают реакции ООН и Турции на такие деструктивные действия рф.

Добавили, что «экспорт украинской агропродукции по зерновому коридору в апреле не дотянул и до 3 млн тонн».

Напомним

Украина, Турция, ООН и россия не смогли договориться 5 мая о продлении действия зернового соглашения.

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