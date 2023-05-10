В Турции начались переговоры по "зерновой сделке"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Стамбуле начались переговоры между Украиной, россией, Турцией и ООН о продлении действия "зернового соглашения". Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет УНН со ссылкой на Yeni Safak.
Цитата
"Сегодня в Стамбуле началась встреча заместителей министров обороны Турции, россии, Украины и представителей ООН. Мы продолжаем наши переговоры, чтобы гарантировать, что этот бизнес не остановится и сохранится стабильность", - сказал Акар.
Детали
Министр также отметил, что благодаря "зерновому соглашению", подписанному 22 июля 2022 года, удалось транспортировать 30 миллионов тонн зерна. Он добавил, что это имеет "практическую ценность" как для регионального, так и мирового мира.
Напомним
Министерство национальной обороны Турции объявило, что Турция, россия, Украина и ООН проведут переговоры по зерновой сделке в Стамбуле 10-11 мая.
Срок действия соглашения истекает 18 мая.
Во вторник, 9 мая, для участия в переговорах в Турцию прибыл заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.