У центрі Києві вшановують пам'ять журналістки Вікторії Рощиної, загиблої в полоні рф
Київ • УНН
На Майдані Незалежності проходить акція пам'яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні. Рощину утримували в СІЗО Таганрога та колонії в окупованому Бердянську, де застосовували тортури.
У Києві на Майдані Незалежності проходить акція пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Медійна ініціатива за права людини повідомляла, що росія утримувала Вікторію Рощину в слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області РФ та у виправній колонії №77 в окупованому Бердянську Запорізької області, де до полонених застосовують тортури.
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Журналістка перестала виходити на зв’язок з рідними 3 серпня 2023 року. За словами її батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі і мала дістатися окупованих територій на сході України (через росію) за три дні. Тоді Володимир Рощин розповів, що СБУ підтвердила родині, що Вікторію взяли в полон російські сили.
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