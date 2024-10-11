В центре Киеве чтят память журналистки Виктории Рощиной, погибшей в плену рф
Киев • УНН
На Майдане Независимости проходит акция памяти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену. Рощину удерживали в СИЗО Таганрога и колонии в оккупированном Бердянске, где применяли пытки.
В Киеве на Майдане Независимости проходит акция памяти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Медийная инициатива за права человека сообщала, что россия удерживала Викторию Рощину в следственном изоляторе №2 Таганрога Ростовской области рф и в исправительной колонии №77 в оккупированном Бердянске Запорожской области, где к пленным применяют пытки.
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Журналистка перестала выходить на связь с родными 3 августа 2023 года. По словам ее отца, 27 июля Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через россию) за три дня. Тогда Владимир Рощин рассказал, что СБУ подтвердила семье, что Викторию взяли в плен российские силы.
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