В центре Киеве чтят память журналистки Виктории Рощиной, погибшей в плену рф

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
  •  96235 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  121939 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  132545 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  131636 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  126683 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  112609 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108118 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107467 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91298 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

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В центре Киеве чтят память журналистки Виктории Рощиной, погибшей в плену рф

В центре Киеве чтят память журналистки Виктории Рощиной, погибшей в плену рф

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 16:48  •  2349 просмотра

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На Майдане Независимости проходит акция памяти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену. Рощину удерживали в СИЗО Таганрога и колонии в оккупированном Бердянске, где применяли пытки.

В Киеве на Майдане Независимости проходит акция памяти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Медийная инициатива за права человека сообщала, что россия удерживала Викторию Рощину в следственном изоляторе №2 Таганрога Ростовской области рф и в исправительной колонии №77 в оккупированном Бердянске Запорожской области, где к пленным применяют пытки.

В ЕС потрясены сообщениями о смерти журналистки Виктории Рощиной в рф - Стано11 октября 2024, 13:38 • 9532 просмотра

Журналистка перестала выходить на связь с родными 3 августа 2023 года. По словам ее отца, 27 июля Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через россию) за три дня. Тогда Владимир Рощин рассказал, что СБУ подтвердила семье, что Викторию взяли в плен российские силы.

Украинская журналистка Виктория Рощина была в списках на обмен - разведка10 октября 2024, 15:21 • 16893 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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