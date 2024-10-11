В ЕС потрясены сообщениями о смерти журналистки Виктории Рощиной в рф - Стано
Киев • УНН
Еврокомиссия заявила, что в ЕС потрясены сообщениями о смерти журналистки Виктории Рощиной в РФ. ЕС призывает москву соблюдать международное право и прекратить нарушение прав заключенных.
Спикер Европейской комиссии по вопросам внешней политики Петер Стано заявил, что Еврокомиссию шокировало сообщение о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной во время ее незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях россии, пишет УНН со ссылкой на PAP.
Детали
На брифинге в Брюсселе в пятницу Стано заявил, что Еврокомиссия выражает соболезнования родным и близким журналистки.
Стано подчеркнул, что ЕС самым решительным образом осуждает убийства, физические нападения, незаконные задержания и другие формы запугивания и насилия в отношении журналистов, с которыми они сталкиваются при выполнении своих профессиональных обязанностей, особенно во время конфликтов, не в последнюю очередь в Украине.
"Нарушения прав человека и злоупотребления в отношении журналистов не должны оставаться безнаказанными. Это уже давно позиция Европейского Союза", - заявил он.
Отвечая на вопрос, в состоянии ли ЕС сделать что-то для защиты безопасности заключенных, в частности политических, которых удерживают в российских тюрьмах, представитель напомнил, что россия остается членом ООН, поэтому обязана соблюдать международное право, включая Женевскую конвенцию.
"россия также должна руководствоваться своей конституцией, которая также гарантирует права задержанных и заключенных, включая право на надлежащие условия, физическую и психологическую безопасность. россия обязана соблюдать обязательства, которые она добровольно взяла на себя", - сказал Стано.
Он признал, что Европейскому Союзу известно о невыполнении кремлем взятых нас себя обязательств и что из-за этого международное сообщество должно мобилизовать усилия, чтобы призвать москву прекратить нарушать международное право, включая международное гуманитарное право и Устав ООН, а также оказать давление на российский режим, чтобы наконец положить конец этой незаконной практике.
В расследование о журналистке Виктории Рощиной добавили статьи после данных о ее смерти в рф - прокуратура11 октября 2024, 07:59 • 10671 просмотр