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В ЕС потрясены сообщениями о смерти журналистки Виктории Рощиной в рф - Стано

В ЕС потрясены сообщениями о смерти журналистки Виктории Рощиной в рф - Стано

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 13:38  •  3278 просмотра

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Еврокомиссия заявила, что в ЕС потрясены сообщениями о смерти журналистки Виктории Рощиной в РФ. ЕС призывает москву соблюдать международное право и прекратить нарушение прав заключенных.

Спикер Европейской комиссии по вопросам внешней политики Петер Стано заявил, что Еврокомиссию шокировало сообщение о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной во время ее незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях россии, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

На брифинге в Брюсселе в пятницу Стано заявил, что Еврокомиссия выражает соболезнования родным и близким журналистки.

Стано подчеркнул, что ЕС самым решительным образом осуждает убийства, физические нападения, незаконные задержания и другие формы запугивания и насилия в отношении журналистов, с которыми они сталкиваются при выполнении своих профессиональных обязанностей, особенно во время конфликтов, не в последнюю очередь в Украине.

"Нарушения прав человека и злоупотребления в отношении журналистов не должны оставаться безнаказанными. Это уже давно позиция Европейского Союза", - заявил он.

Отвечая на вопрос, в состоянии ли ЕС сделать что-то для защиты безопасности заключенных, в частности политических, которых удерживают в российских тюрьмах, представитель напомнил, что россия остается членом ООН, поэтому обязана соблюдать международное право, включая Женевскую конвенцию.

"россия также должна руководствоваться своей конституцией, которая также гарантирует права задержанных и заключенных, включая право на надлежащие условия, физическую и психологическую безопасность. россия обязана соблюдать обязательства, которые она добровольно взяла на себя", - сказал Стано.

Он признал, что Европейскому Союзу известно о невыполнении кремлем взятых нас себя обязательств и что из-за этого международное сообщество должно мобилизовать усилия, чтобы призвать москву прекратить нарушать международное право, включая международное гуманитарное право и Устав ООН, а также оказать давление на российский режим, чтобы наконец положить конец этой незаконной практике.

В расследование о журналистке Виктории Рощиной добавили статьи после данных о ее смерти в рф - прокуратура11 октября 2024, 07:59 • 10671 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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