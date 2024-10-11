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У ЄС приголомшені повідомленнями про смерть журналістки Вікторії Рощиної у рф - Стано

Київ • УНН

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Єврокомісія заявила, що у ЄС приголомшені повідомленнями про смерть журналістки Вікторії Рощиної у рф. ЄС закликає москву дотримуватися міжнародного права та припинити порушення прав ув'язнених.

У ЄС приголомшені повідомленнями про смерть журналістки Вікторії Рощиної у рф - Стано

Речник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Петер Стано заявив, що Єврокомісію шокувало повідомлення про смерть української журналістки Вікторії Рощиної під час її незаконного утримання в пенітенціарних установах росії, пише УНН з посиланням на PAP.

Деталі

На брифінгу в Брюсселі в п'ятницю Стано заявив, що Єврокомісія висловлює співчуття рідним і близьким журналістки.

Стано наголосив, що ЄС найрішучішим чином засуджує вбивства, фізичні напади, незаконні затримання та інші форми залякування і насильства щодо журналістів, з якими вони стикаються під час виконання своїх професійних обов'язків, особливо під час конфліктів, не в останню чергу в Україні.

"Порушення прав людини та зловживання щодо журналістів не повинні залишатися безкарними. Це вже давно позиція Європейського Союзу", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи в змозі ЄС зробити щось для захисту безпеки ув'язнених, зокрема політичних, яких утримують у російських в'язницях, речник нагадав, що росія залишається членом ООН, тому зобов'язана дотримуватися міжнародного права, включно з Женевською конвенцією.

"росія також повинна керуватися своєю конституцією, яка також гарантує права затриманих і ув'язнених, включно з правом на належні умови, фізичну і психологічну безпеку. росія зобов'язана дотримуватися зобов'язань, які вона добровільно взяла на себе", - сказав Стано.

Він визнав, що Європейському Союзу відомо про невиконання кремлем взятих нас себе зобов'язань і що через це міжнародне співтовариство повинне мобілізувати зусилля, щоб закликати москву припинити порушувати міжнародне право, включно з міжнародним гуманітарним правом і Статутом ООН, а також чинити тиск на російський режим, аби врешті покласти край цій незаконній практиці.

У розслідування щодо журналістки Вікторії Рощиної додали статті після даних про її смерть у рф - прокуратура11.10.24, 10:59 • 13613 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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