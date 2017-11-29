У Transparency International допустили, що В.Хомутиннік може стати об'єктом розслідувань НАБУ і НАЗК

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У вересні поточного року Transparency International (TI) презентував дослідження про наявність конфлікту інтересів у народних депутатів України. Про реакцію компетентних органів, парламентаріїв і Регламентного Комітету ВР у коментарі УНН розповів виконавчий директор TI Ярослав Юрчишин.

Це дослідження готувалося за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Але в середовищі українського істеблішменту, схоже, зробили вигляд, що його і зовсім не було.

"Наше дослідження було розіслано всім депутатам. Була презентація в кризовому центрі, куди також були запрошені депутати. На жаль, на саму презентацію з депутатів прийшов тільки Сергій Лещенко. Реакція депутатів була різною, але з тих, які згадані не в позитиві, реакції не було ніякої. Звіт також було відправлено до Регламентного Комітету ВР, який за своїм складом і повноваженнями відповідальний за дотримання законності депутатами, але він ніяк не відреагував", - зазначив Я.Юрчишин.

Він також зазначив, що той конфлікт інтересів, який цілком ймовірно є у народного обранця Віталія Хомутинніка - це компетенція Національного агентства по запобіганню корупції. Йдеться про суміщення депутатської діяльності з лобіюванням бізнес-інтересів компанії "Кернел", де В.Хомутиннік має вагому частку.

Пікантності ситуації додає той факт, що В.Хомутиннік вважається "податковим гуру" і займається в парламенті податковим законодавством, в тому числі поверненням ПДВ, а його компанія "Кернел" тільки за 10 місяців цього року стала лідером серед агрокомпаній, отримавши понад 7 млрд грн того самого повернення ПДВ з бюджету.

"Секрет" успіху компанії може критися в законодавчій нормі щодо двох податкових реєстрах ПДВ, ініційованої В.Хомутинніком в 2015 році - в рік придбання ним акцій "Кернел".

"У перший реєстр увійдуть претенденти на автоматичне відшкодування (з часткою експорту не менше 40%), у другій - всі інші, які своїх грошей не побачать. Є все-таки непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинніка на податкову політику України", - зазначала тоді економічний оглядач Ю.Самаева.

Я.Юрчишин вважає, що цей факт повинні досліджувати в НАЗК.

"Не можна поєднувати функції представника публічної влади з приватними інтересами своїми або свого родича. І тут є певні санкції, аж до кримінальної відповідальності.

В цілому конфлікт інтересів у нас в сфері НАЗК. Досліджуючи це голосування (про два реєстри повернення ПДВ-ред), у НАЗК мігло виникнути логічне запитання, так як він і виник у багатьох представників ЗМІ та експертів, про конфлікт інтересів у Хомутинніка. Що робить НАЗК в таких випадках? Відкриває фактичну процедуру визначення конфлікту інтересів. Тобто, опитує колег-депутатів, чи переконував Хомутиннік їх голосувати, чи велися розмови з Мінфіном, бюджетним або податковим комітетами, чи були які-небудь протиправні дії? І якщо Хомутиннік такі розмови вів або навіть стимулював до голосування, то це вже відповідне виробництво", - пояснив Я.Юрчишин.

Про те, що якийсь шантаж мав місце бути, може свідчити інформація аналітичного ресурсу "Слово і Діло". Там зазначено, що 21 грудня 2015 року В.Хомутиннік заявив, що депутатська група "Відродження" не голосуватиме за запропонований Кабінетом міністрів України проект Податкового кодексу.

Однак, 24 грудня 2015 року Верховна Рада прийняла проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році" №3688. Парламентська депутатська група "Партія" Відродження "підтримала зазначене рішення майже у повному складі.

А вся справа в тому, що як раз в цьому Законі №3688 і містилося те, що потрібно було В.Хомутинніку - два реєстри повернення ПДВ, про які було сказано вище.

Я.Юрчишин впевнений, що зазначені факти можуть лягти в основу заяв не тільки в НАЗК, але і в НАБУ.

"Якщо є докази прямого впливу на це голосування, розмови або ще щось, то можна сміливо писати заяву про злочин і це буде юрисдикція НАБУ", - підкреслив керівник TI.

Я.Юрчишин допустив, що якщо конфлікт інтересів і вплив на голосування буде доведено, В.Хомутиннік повинен буде повернути в бюджет неправомірно отриману вигоду.

 

 

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