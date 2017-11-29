В Transparency International допустили, что В.Хомутынник может стать объектом расследований НАБУ и НАПК

Это исследование готовилось при поддержке Агентства США по международному развитию USAID. Но в среде украинского истеблишмента, похоже, сделали вид, что его и вовсе не было.

"Наше исследование было разослано всем депутатам. Была презентация в кризисном центре, куда также были приглашены депутаты. К сожалению, на саму презентацию из депутатов пришел только Сергей Лещенко. Реакция депутатов была разной, но из тех, которые упомянуты не в позитиве, реакции не было никакой. Отчет также было отправлено в Регламентный Комитет ВР, который по своему составу и полномочиями ответственный за соблюдение законности депутатами, но он никак не отреагировал", - отметил Я.Юрчишин.

Он также отметил, что тот конфликт интересов, который по всей вероятности есть у народного избранника Виталия Хомутынника– это компетенция Национального агентства по предотвращению коррупции. Речь идет о совмещении депутатской деятельности с лоббированием бизнес-интересов компании "Кернел", где В.Хомутынник имеет весомую долю.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что В.Хомутынник считается "налоговым гуру" и занимается в парламенте налоговым законодательством, в том числе возвратом НДС, а его компания "Кернел" только за 10 месяцев этого года стала лидером среди агрокомпаний, получив свыше 7 млрд грн того самого возврата НДС с бюджета.

"Секрет" успеха компании может крыться в законодательной норме о двух налоговых реестрах НДС, инициированной В.Хомутынником в 2015 году - в год приобретения им акций "Кернел".

"В первый реестр войдут претенденты на автоматическое возмещение (с долей экспорта не менее 40%), во второй - все остальные, которые своих денег не увидят. Есть все-таки незыблемые вещи в этом мире, например, влияние Хомутынника на налоговую политику Украины", - отмечала тогда экономический обозреватель Ю.Самаева.

Я.Юрчишин считает, что этот факт должны исследовать в НАПК.

"Нельзя совмещать функции представителя публичной власти с приватными интересами своими или своего родственника. И тут есть определённые санкции, вплоть до уголовной ответственности..

В целом конфликт интересов у нас в сфере НАПК. Исследуя это голосование (про два реестра возврата НДС– ред), у НАПК мог возникнуть логичный вопрос, так как он и возник у многих представителей СМИ и экспертов, о конфликте интересов у Хомутынника. Что делает НАПК в таких случаях? Открывает фактическую процедуру определения конфликта интересов. То есть, опрашивает коллег-депутатов, убеждал ли Хомутынник их голосовать, велись ли разговоры с Минфином, бюджетным или налоговым комитетами, были ли какие-либо противоправные действия? И если Хомутынник такие разговоры вел или даже стимулировал к голосованию, то это уже соответствующее производство", - пояснил Я.Юрчишин.

О том, что некий шантаж имел место быть, может свидетельствовать информация аналитического ресурса "Слово и Дело". Там указано, что 21 декабря 2015 года В.Хомутынник заявил, что депутатская группа "Видродження" не будет голосовать за предложенный Кабинетом министров Украины проект Налогового кодекса.

Однако, 24 декабря 2015 года Верховная Рада приняла проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году" №3688. Парламентская депутатская группа "Партия "Возрождение" поддержала указанное решение почти полным составом.

А все дело в том, что как раз в этом Законе №3688 и содержалось то, что нужно было В.Хомутыннику – два реестра возврата НДС, о которых было сказано выше.

Я.Юрчишин уверен, что указанные факты могут лечь в основу заявлений не только в НАПК, но и в НАБУ.

"Если есть доказательства прямого влияния на это голосование, разговоры или еще что-то, то можно смело писать заявление о преступлении и это будет юрисдикция НАБУ", - подчеркнул руководитель TI.

Я.Юрчишин допустил, что если конфликт интересов и влияние на голосование будет доказано, В.Хомутынник должен будет вернуть в бюджет неправомерно полученную выгоду.