У Тернополі третю добу тривають пошуки після атаки рф: досі немає зв'язку з 16 людьми
Київ • УНН
У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф по багатоповерхівках. Досі не встановлено зв'язок з 16 людьми, вивезено 638 тонн сміття.
У Тернополі після удару рф по багатоповерхівках третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи, досі немає зв'язку з 16 людьми, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, показавши місце робіт, пише УНН.
Третя доба пошуково-рятувальних робіт: у Тернополі триває розбір завалів після ворожого удару. З 16 особами зв’язок досі не встановлено
Зазначається, що рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5-6 поверхів, обстежуючи кожен метр - руками, інструментами, технікою.
Станом на 7 ранку вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття.
До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальника.
Наслідки удару для людей залишаються трагічними: відомо про 28 загиблих, серед них - 3 дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей. Врятовано 46 людей, серед них - 7 дітей.
Рятувальні роботи тривають.
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 2820.11.25, 22:30 • 19795 переглядiв