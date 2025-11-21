В Тернополе третьи сутки продолжаются поиски после атаки рф: до сих пор нет связи с 16 людьми
Киев • УНН
В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф по многоэтажкам. До сих пор не установлена связь с 16 людьми, вывезено 638 тонн мусора.
В Тернополе после удара рф по многоэтажкам третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы, до сих пор нет связи с 16 людьми, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, показав место работ, пишет УНН.
Отмечается, что спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр - руками, инструментами, техникой.
По состоянию на 7 утра вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора.
К ликвидации последствий привлечено 52 единицы техники и 181 спасатель.
Последствия удара для людей остаются трагическими: известно о 28 погибших, среди них - 3 ребенка, и 94 травмированных, в том числе 18 детей. Спасено 46 человек, среди них - 7 детей.
Спасательные работы продолжаются.
