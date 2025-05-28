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У таганрозі прибрали згадку про репресії НКВС, замінивши її на "внесок" у війну

Київ • УНН

 • 104 перегляди

У російському таганрозі з будівлі колишнього НКВС зняли табличку про репресії 1928-1941 років. Натомість встановили нову, яка згадує про "внесок" у звільнення міста від нацистів.

У таганрозі прибрали згадку про репресії НКВС, замінивши її на "внесок" у війну

У російському таганрозі провели показовий "ребрендінг" будівлі, де в радянські часи (точніше – в сталінський період) знаходився відділ народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) СРСР. Про це повідомляють російські "ЗМІ" і Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

На колишній будівлі НКВС по вулиці петровській прибрали меморіальну табличку, яка розповідала про те, що в період з 1928 по 1941 роки тут були репресовані чимало людей.

Натомість, на місце старої таблички повісили нову, в якій згадується про нібито "значний внесок" співробітників НКВС у звільненні міста від військ нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

У таганрозі тишком-нишком поміняли меморіальну дошку на колишньому відділі НКВС на петровській на щось, що відповідає духу часу

– повідомляють російські Telegram-канали.

Додатково

У московському метрополітені встановили барельєф "Подяка народу вождю-полководцю", на якому в центрі розташована скульптура радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Нагадаємо

Музей Сталіна в місті Горі оголосив тендер на реставрацію будинку, де народився радянський диктатор. Планується, що ремонтні роботи мають бути завершені впродовж 11 днів і охоплюватимуть оновлення різних елементів будівлі.

Євген Устименко

Євген Устименко

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