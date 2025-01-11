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Музей Сталіна в Грузії витратить 39 тис. доларів на реставрацію будинку диктатора

Музей Сталіна в Грузії витратить 39 тис. доларів на реставрацію будинку диктатора

Київ • УНН

 • 28268 перегляди

Музей Сталіна в місті Горі оголосив тендер на реставрацію будинку, де народився радянський диктатор. Ремонтні роботи мають бути завершені за 11 днів та включатимуть оновлення даху, підлоги та інших елементів будівлі.

Музей Сталіна в Горі витратить 109,5 тис. ларі (близько 39 тис. доларів) на реставрацію будинку, де народився радянський диктатор. Державне агентство закупівель оголосило тендер, повідомляє УНН із посиланням на телеканал Mtavari.

За даними ЗМІ, цей будинок – головний експонат музею. Тут майбутній "вождь народів" провів перші роки життя, коли він, зрозуміло, ще не будував планів масових репресій. Проте будівля залишається цінним артефактом вивчення історії сім'ї Сталіна, навколо походження якого досі існують гіпотези і суперечки.

За умовами тендеру, підрядник має оновити дах, підлогу, електропроводку, двері, вікна та меморіальні дошки. Роботи мають бути завершені протягом 11 днів після підписання договору.

ЗМІ зауважує, що музей Сталіна у Горі пропонує унікальний, але спірний погляд на радянського лідера. Експозиція охоплює його шлях від народження до смерті, але часто критикує за прикрашання образу диктатора і замовчування злочинів режиму. У Грузії точаться суперечки про те, як музей має представляти історію і як він впливає на сприйняття Сталіна у відвідувачів.

Додамо

Сьогодні в Грузії залишилося небагато його шанувальників, переважно серед ультраправих, які беруть участь в антизахідних акціях, палять прапори ЄС і вимагають зближення з росією. Ще 10-15 років тому сталіністів було помітно більше — літні прихильники диктатора щорічно збиралися в Горі, щоб славити його роль в індустріалізації СРСР та перемозі у Другій світовій війні.

Але у рідному місті Сталіна ставлення до нього залишається неоднозначним. Бюсти та пам'ятники, встановлені місцевими комуністами після 2010 року, активісти регулярно псували, розфарбовуючи їх у яскраві кольори.

Згідно з дослідженням "Кавказький барометр 2024", майже 50% населення Грузії ставляться до Сталіна негативно.

Скандал на Різдво: ікону із зображенням Сталіна виявили у столиці Грузії08.01.24, 21:51 • 37842 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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