Скандал на Різдво: ікону із зображенням Сталіна виявили у столиці Грузії

ukenru
29 березня, 17:57 • 135299 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 166204 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 154278 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 192018 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 165753 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 146973 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 154280 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149375 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 415008 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173003 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 73583 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 77672 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 82561 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 81545 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 62950 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 265597 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 414986 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 465565 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 471837 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 379245 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 35269 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 166181 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 139751 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 133410 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 106925 перегляди
Актуальне
Скандал на Різдво: ікону із зображенням Сталіна виявили у столиці Грузії

Скандал на Різдво: ікону із зображенням Сталіна виявили у столиці Грузії

Київ • УНН

 • 37842 перегляди

У головному соборі Грузії розгорівся скандал після появи ікони із зображенням Сталіна, і дебати про її походження та наслідки розгорнулися на тлі різдвяних святкувань.

У Грузії набирає сили скандал через ікону із зображенням Сталіна, яка з'явилася в головному соборі Тбілісі Самеба, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Відео з храму опублікував історик команди Sovlab Гіоргі Канделакі: "Вірною дорогою йдемо, товариші. Ще один успіх російської пропаганди в інформаційній війні. Ініціатора знищення незалежності Грузії, вбивці тисяч священнослужителів та творця радянської тоталітарної системи, розмістили на іконі у Самебі".

Про те, як давно зображення з'явилося в Самебі та за чиєю ініціативою, невідомо. Керівник служби зв'язків із громадськістю Патріархії Грузії протоієрей Андрій Джагмаїдзе на ці питання не відповів.

Що стосується самої ікони, він припустив, що тему не випадково було піднято на Різдво. Зауважимо, що Грузія відзначає Різдво 7 січня.

"Вже не вперше свято хочуть затьмарити скандалом, щоб у серцях людей замість радості посіяти ненависть", - заявив Джагмаїдзе.

Щодо зображення Сталіна, представник Патріархії сказав, що в цьому немає нічого особливого. Він наголосив, що це ікона Святої Матрони, а не Сталіна. Крім цього, є прецеденти, коли на ікони потрапляють великі гонителі церкви, наприклад, Діоклетіан, але це не означає їх прославлення.

Російський слід іконографії із зображенням Сталіна Джамгаїдзе назвав "запитанням другорядним".

Додамо

Згодом видання повідомило, що ікону Матрони Московської із зображенням Сталіна було передано в дар кафедральної церкви Самеба Грузинської православної церкви лідерами проросійської партії "Альянс патріотів" Ірмою Інашвілі та Давидом Тархан-Моураві.

"Ми не збираємося виправдовуватися, нам нема чого виправдовуватися. Цю ікону ми передали в дар Самебі… Цю ікону написав дуже великий професіонал, відомий іконописець, незвичайна людина, яка має відповідні знання та відповідає вимогам, критеріям іконописця з його способом життя", – заявила Інашвілі у відеозверненні, не уточнюючи при цьому, хто саме створив ікону на замовлення "Альянсу патріотів",

ЗМІ зазначає, що на іконі блаженна Московська Матрона благословляє Сталіна на захист Москви.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70