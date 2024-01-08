Скандал на Різдво: ікону із зображенням Сталіна виявили у столиці Грузії

У Грузії набирає сили скандал через ікону із зображенням Сталіна, яка з'явилася в головному соборі Тбілісі Самеба, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Відео з храму опублікував історик команди Sovlab Гіоргі Канделакі: "Вірною дорогою йдемо, товариші. Ще один успіх російської пропаганди в інформаційній війні. Ініціатора знищення незалежності Грузії, вбивці тисяч священнослужителів та творця радянської тоталітарної системи, розмістили на іконі у Самебі".

Про те, як давно зображення з'явилося в Самебі та за чиєю ініціативою, невідомо. Керівник служби зв'язків із громадськістю Патріархії Грузії протоієрей Андрій Джагмаїдзе на ці питання не відповів.

Що стосується самої ікони, він припустив, що тему не випадково було піднято на Різдво. Зауважимо, що Грузія відзначає Різдво 7 січня.

"Вже не вперше свято хочуть затьмарити скандалом, щоб у серцях людей замість радості посіяти ненависть", - заявив Джагмаїдзе.

Щодо зображення Сталіна, представник Патріархії сказав, що в цьому немає нічого особливого. Він наголосив, що це ікона Святої Матрони, а не Сталіна. Крім цього, є прецеденти, коли на ікони потрапляють великі гонителі церкви, наприклад, Діоклетіан, але це не означає їх прославлення.

Російський слід іконографії із зображенням Сталіна Джамгаїдзе назвав "запитанням другорядним".

Додамо

Згодом видання повідомило, що ікону Матрони Московської із зображенням Сталіна було передано в дар кафедральної церкви Самеба Грузинської православної церкви лідерами проросійської партії "Альянс патріотів" Ірмою Інашвілі та Давидом Тархан-Моураві.

"Ми не збираємося виправдовуватися, нам нема чого виправдовуватися. Цю ікону ми передали в дар Самебі… Цю ікону написав дуже великий професіонал, відомий іконописець, незвичайна людина, яка має відповідні знання та відповідає вимогам, критеріям іконописця з його способом життя", – заявила Інашвілі у відеозверненні, не уточнюючи при цьому, хто саме створив ікону на замовлення "Альянсу патріотів",

ЗМІ зазначає, що на іконі блаженна Московська Матрона благословляє Сталіна на захист Москви.