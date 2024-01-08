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Скандал на Рождество: икону с изображением Сталина обнаружили в столице Грузии

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 19:51  •  11835 просмотра

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В главном соборе Грузии разгорелся скандал после появления иконы с изображением Сталина, и дебаты о ее происхождении и последствиях развернулись на фоне рождественских празднований.

В Грузии набирает силу скандал из-за иконы с изображением Сталина, которая появилась в главном соборе Тбилиси Самеба, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Видео из храма опубликовал историк команды Sovlab Гиорги Канделаки: "Верной дорогой идем, товарищи. Еще один успех российской пропаганды в информационной войне. Инициатора уничтожения независимости Грузии, убийцы тысяч священнослужителей и создателя советской тоталитарной системы, разместили на иконе в Самебе".

О том, как давно изображение появилось в Самебе и по чьей инициативе, неизвестно. Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андрей Джагмаидзе на эти вопросы не ответил.

Что касается самой иконы, он предположил, что тема не случайно была поднята на Рождество. Отметим, что Грузия отмечает Рождество 7 января.

"Уже не впервые праздник хотят омрачить скандалом, чтобы в сердцах людей вместо радости посеять ненависть", - заявил Джагмаидзе.

Относительно изображения Сталина, представитель Патриархии сказал, что в этом нет ничего особенного. Он подчеркнул, что это икона Святой Матроны, а не Сталина. Кроме этого, есть прецеденты, когда на иконы попадают великие гонители церкви, например, Диоклетиан, но это не означает их прославления.

Российский след иконографии с изображением Сталина Джамгаидзе назвал "вопросом второстепенным".

Добавим

Впоследствии издание сообщило, что икона Матроны Московской с изображением Сталина была передана в дар кафедральной церкви Самеба Грузинской православной церкви лидерами пророссийской партии "Альянс патриотов" Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави.

"Мы не собираемся оправдываться, нам нечего оправдываться. Эту икону мы передали в дар Самебе... Эту икону написал очень большой профессионал, известный иконописец, необыкновенный человек, который имеет соответствующие знания и соответствует требованиям, критериям иконописца с его образом жизни", - заявила Инашвили в видеообращении, не уточняя при этом, кто именно создал икону по заказу "Альянса патриотов",

СМИ отмечает, что на иконе блаженная Московская Матрона благословляет Сталина на защиту Москвы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Скандал на Різдво: ікону із зображенням Сталіна виявили у столиці Грузії
Scandal at Christmas: Icon with Stalin's image found in Georgia's capital
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Скандал на Рождество: икону с изображением Сталина обнаружили в столице Грузии

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