Скандал на Рождество: икону с изображением Сталина обнаружили в столице Грузии
Киев • УНН
В главном соборе Грузии разгорелся скандал после появления иконы с изображением Сталина, и дебаты о ее происхождении и последствиях развернулись на фоне рождественских празднований.
В Грузии набирает силу скандал из-за иконы с изображением Сталина, которая появилась в главном соборе Тбилиси Самеба, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Видео из храма опубликовал историк команды Sovlab Гиорги Канделаки: "Верной дорогой идем, товарищи. Еще один успех российской пропаганды в информационной войне. Инициатора уничтожения независимости Грузии, убийцы тысяч священнослужителей и создателя советской тоталитарной системы, разместили на иконе в Самебе".
О том, как давно изображение появилось в Самебе и по чьей инициативе, неизвестно. Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андрей Джагмаидзе на эти вопросы не ответил.
Что касается самой иконы, он предположил, что тема не случайно была поднята на Рождество. Отметим, что Грузия отмечает Рождество 7 января.
"Уже не впервые праздник хотят омрачить скандалом, чтобы в сердцах людей вместо радости посеять ненависть", - заявил Джагмаидзе.
Относительно изображения Сталина, представитель Патриархии сказал, что в этом нет ничего особенного. Он подчеркнул, что это икона Святой Матроны, а не Сталина. Кроме этого, есть прецеденты, когда на иконы попадают великие гонители церкви, например, Диоклетиан, но это не означает их прославления.
Российский след иконографии с изображением Сталина Джамгаидзе назвал "вопросом второстепенным".
Добавим
Впоследствии издание сообщило, что икона Матроны Московской с изображением Сталина была передана в дар кафедральной церкви Самеба Грузинской православной церкви лидерами пророссийской партии "Альянс патриотов" Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави.
"Мы не собираемся оправдываться, нам нечего оправдываться. Эту икону мы передали в дар Самебе... Эту икону написал очень большой профессионал, известный иконописец, необыкновенный человек, который имеет соответствующие знания и соответствует требованиям, критериям иконописца с его образом жизни", - заявила Инашвили в видеообращении, не уточняя при этом, кто именно создал икону по заказу "Альянса патриотов",
СМИ отмечает, что на иконе блаженная Московская Матрона благословляет Сталина на защиту Москвы.
Скандал на Рождество: икону с изображением Сталина обнаружили в столице Грузии
В главном соборе Грузии разгорелся скандал после появления иконы с изображением Сталина, и дебаты о ее происхождении и последствиях развернулись на фоне рождественских празднований.
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