Музей Сталина в Гори потратит 109,5 тыс. лари (около 39 тыс. долларов) на реставрацию дома, где родился советский диктатор. Государственное агентство закупок объявило тендер, сообщает УНН со ссылкой на телеканал Mtavari.

По данным СМИ, этот дом - главный экспонат музея. Здесь будущий "вождь народов" провел первые годы жизни, когда он, разумеется, еще не строил планов массовых репрессий. Тем не менее здание остается ценным артефактом изучения истории семьи Сталина, вокруг происхождения которого до сих пор существуют гипотезы и споры.

По условиям тендера, подрядчик должен обновить крышу, пол, электропроводку, двери, окна и мемориальные доски. Работы должны быть завершены в течение 11 дней после подписания договора.

СМИ отмечает, что музей Сталина в Гори предлагает уникальный, но спорный взгляд на советского лидера. Экспозиция охватывает его путь от рождения до смерти, но часто критикует за приукрашивание образа диктатора и замалчивание преступлений режима. В Грузии идут споры о том, как музей должен представлять историю и как он влияет на восприятие Сталина у посетителей.

Добавим

Сегодня в Грузии осталось немного его поклонников, преимущественно среди ультраправых, которые участвуют в антизападных акциях, жгут флаги ЕС и требуют сближения с россией. Еще 10-15 лет назад сталинистов было заметно больше - пожилые сторонники диктатора ежегодно собирались в Гори, чтобы славить его роль в индустриализации СССР и победе во Второй мировой войне.

Но в родном городе Сталина отношение к нему остается неоднозначным. Бюсты и памятники, установленные местными коммунистами после 2010 года, активисты регулярно портили, раскрашивая их в яркие цвета.

Согласно исследованию "Кавказский барометр 2024", почти 50% населения Грузии относятся к Сталину негативно.

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