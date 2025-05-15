У метро москви, у якості "подарунку до 90-річчя", відтворено барельєф Сталіна
Київ • УНН
У московському метро відновили барельєф зі Сталіним, демонтований у 1965 році. Копію встановили на станції "таганська" до 90-річчя метро.
Барельєф "Подяка народу вождю-полководцю", на якому в центрі розташована скульптура радянського диктатора Йосипа Сталіна, через півстоліття після знесення знову повернули у метро столиці рф.
Передає УНН із посиланням на Іstories Мedia.
Деталі
У москві на станції метро "таганська" відкрили копію раніше знищеного барельєфа "Подяка народу вождю-полководцю" із зображенням Йосипа Сталіна (1879-1953). Як вказується, московський метрополітен отримав копію раніше знищеної скульптури з нагоди свого 90-річчя.
Довідка
Цей барельєф є сильно спрощеною копією монумента 1940-х років, який знесли в 1965-му в рамках боротьби з культом особистості.
На відміну від оригіналу, у новому пам'ятнику не опрацьовано деталей, не дотримано кераміки панно і не відтворено блакитне тло і золотий колір фінального керамічного рельєфу
Про плани відновити його дептранс москви заявив 10 травня в рамках святкувань 80-річчя перемоги у Другій свійтовій війні.
Доповнення
Перехожі були здивовані появою скульптури. Але багато з них фотографувалися навпроти копії барельєфу тирану часів срср.
Нагадаємо
Музей Сталіна в місті Горі оголосив тендер на реставрацію будинку, де народився радянський диктатор. Ремонтні роботи мають бути завершені за 11 днів та включатимуть оновлення даху, підлоги та інших елементів будівлі.