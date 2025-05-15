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У метро москви, у якості "подарунку до 90-річчя", відтворено барельєф Сталіна

Київ • УНН

 • 712 перегляди

У московському метро відновили барельєф зі Сталіним, демонтований у 1965 році. Копію встановили на станції "таганська" до 90-річчя метро.

У метро москви, у якості "подарунку до 90-річчя", відтворено барельєф Сталіна

Барельєф "Подяка народу вождю-полководцю", на якому в центрі розташована скульптура радянського диктатора Йосипа Сталіна, через півстоліття після знесення знову повернули у метро столиці рф.

Передає УНН із посиланням на Іstories Мedia.

Деталі

У москві на станції метро "таганська" відкрили копію раніше знищеного барельєфа "Подяка народу вождю-полководцю" із зображенням Йосипа Сталіна (1879-1953). Як вказується, московський метрополітен отримав копію  раніше знищеної скульптури з нагоди свого 90-річчя.

Довідка

Цей барельєф є сильно спрощеною копією монумента 1940-х років, який знесли в 1965-му в рамках боротьби з культом особистості.

На відміну від оригіналу, у новому пам'ятнику не опрацьовано деталей, не дотримано кераміки панно і не відтворено блакитне тло і золотий колір фінального керамічного рельєфу

- пояснив історик архітектури Олександр Зінов'єв у коментарі росЗМІ.

Про плани відновити його дептранс москви заявив 10 травня в рамках святкувань 80-річчя перемоги у Другій свійтовій війні.

Доповнення

Перехожі були здивовані появою скульптури. Але багато з них фотографувалися навпроти копії барельєфу тирану часів срср.

Нагадаємо

Музей Сталіна в місті Горі оголосив тендер на реставрацію будинку, де народився радянський диктатор. Ремонтні роботи мають бути завершені за 11 днів та включатимуть оновлення даху, підлоги та інших елементів будівлі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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