Барельеф "Благодарность народа вождю-полководцу", на котором в центре расположена скульптура советского диктатора Иосифа Сталина, спустя полвека после сноса снова вернули в метро столицы рф.

Передает УНН со ссылкой на Іstories Мedia.

В москве на станции метро "таганская" открыли копию ранее уничтоженного барельефа "Благодарность народа вождю-полководцу" с изображением Иосифа Сталина (1879-1953). Как указывается, московский метрополитен получил копию ранее уничтоженной скульптуры по случаю своего 90-летия.

Этот барельеф является сильно упрощенной копией монумента 1940-х годов, который снесли в 1965-м в рамках борьбы с культом личности.

В отличие от оригинала, в новом памятнике не проработаны детали, не соблюдена керамика панно и не воспроизведен голубой фон и золотой цвет финального керамического рельефа