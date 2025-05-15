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В метро москвы, в качестве "подарка к 90-летию" воссоздан барельеф Сталина

Киев • УНН

 • 116 просмотра

В московском метро восстановили барельеф со Сталиным, демонтированный в 1965 году. Копию установили на станции "таганская" к 90-летию метро.

В метро москвы, в качестве "подарка к 90-летию" воссоздан барельеф Сталина

Барельеф "Благодарность народа вождю-полководцу", на котором в центре расположена скульптура советского диктатора Иосифа Сталина, спустя полвека после сноса снова вернули в метро столицы рф.

Передает УНН со ссылкой на Іstories Мedia.

Детали

В москве на станции метро "таганская" открыли копию ранее уничтоженного барельефа "Благодарность народа вождю-полководцу" с изображением Иосифа Сталина (1879-1953). Как указывается, московский метрополитен получил копию  ранее уничтоженной скульптуры по случаю своего 90-летия.

Справка

Этот барельеф является сильно упрощенной копией монумента 1940-х годов, который снесли в 1965-м в рамках борьбы с культом личности.

В отличие от оригинала, в новом памятнике не проработаны детали, не соблюдена керамика панно и не воспроизведен голубой фон и золотой цвет финального керамического рельефа

- пояснил историк архитектуры Александр Зиновьев в комментарии росСМИ.

О планах восстановить его дептранс москвы заявил 10 мая в рамках празднований 80-летия победы во Второй мировой войне.

Дополнение

Прохожие были удивлены появлением скульптуры. Но многие из них фотографировались напротив копии барельефа тирану времен ссср.

Напомним

Музей Сталина в городе Гори объявил тендер на реставрацию дома, где родился советский диктатор. Ремонтные работы должны быть завершены за 11 дней и будут включать обновление крыши, пола и других элементов здания.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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