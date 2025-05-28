В российском таганроге провели показательный "ребрендинг" здания, где в советские времена (точнее – в сталинский период) находился отдел народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР. Об этом сообщают российские "СМИ" и Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

На бывшем здании НКВД по улице петровской убрали мемориальную табличку, которая рассказывала о том, что в период с 1928 по 1941 годы здесь были репрессированы немало людей.

Вместо этого, на место старой таблички повесили новую, в которой упоминается о якобы "значительном вкладе" сотрудников НКВД в освобождении города от войск нацистской Германии во время Второй мировой войны.

В таганроге втихаря поменяли мемориальную доску на бывшем отделе НКВД на петровской на нечто, более соответствующее духу времени – сообщают российские Telegram-каналы.

Дополнительно

В московском метрополитене установили барельеф "Благодарность народу вождю-полководцу", на котором в центре расположена скульптура советского диктатора Иосифа Сталина.

Напомним

Музей Сталина в городе Гори объявил тендер на реставрацию дома, где родился советский диктатор. Планируется, что ремонтные работы должны быть завершены в течение 11 дней и охватывать обновление различных элементов здания.