У Судані перебувають два українських літаки: на одному з них спрацював аварійний сигнал, проте зв’язок зі членами екіпажу є - SkyUp
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Судані знаходяться два літаки української авіакомпанії SkyUp, на одному з яких спрацював аварійний сигнал. Компанія-перевізник офіційно повідомила, що зв’язок із 36 членами екіпажу є, проте стан літака встановити неможливо, передає УНН.
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“Наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох наших літаків, які знаходяться в аеропорту міста Хартум. На даний момент неможливо встановити стан літака та можливі пошкодження. У Судані зараз перебуває 36 наших співробітників. Вони знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок”, – йдеться у заяві.
Деталі
У SkyUp пояснили, що літаки авіаліній перебувають в Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-Ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).
“Наше головне завдання зараз — організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну. Ми займаємось цим разом із Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами. Ми обов’язково повідомимо про вирішення ситуації, як тільки це буде можливо”, – додали у лоукостері.
Доповнення
За останніми оновленнями, щонайменше троє людей загинули внаслідок загострення боїв між основною армією та Силами швидкого реагування (SRF) у Судані. Як повідомляють кореспонденти ВВС, у районі міжнародного аеропорту Хартум чути вибухи та постріли, крім того, очевидці повідомляють про військові літаки, що літають у районі аеропорту.
Контекст
Загострення в Судані почалося 15 квітня. Причиною тому стали звинувачення з боку Сил швидкого реагування на адресу регулярної армії Судану в "жорстокому нападі".
За даними ЗМІ, останні оточили одну з її баз і відкрили вогонь із важкого озброєння.
Уточнюється, що йдеться про "широкомасштабну атаку" із застосуванням різних видів озброєння.
Армія Судану звинувачує SRF у “атаці на військові посади”. Сили швидкого реагування спробували взяти штурмом штаб Головного командування.