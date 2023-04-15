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Загострення конфлікту в Судані: повідомляється про трьох загиблих, в районі аеропорту продовжуються бої

Загострення конфлікту в Судані: повідомляється про трьох загиблих, в районі аеропорту продовжуються бої

Київ • УНН

 • 659454 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Щонайменше троє людей загинули внаслідок загострення боїв між основною армією та Силами швидкого реагування (SRF) у Судані. Як повідомляють кореспонденти ВВС, у районі міжнародного аеропорту Хартум чути вибухи та постріли, крім того, очевидці повідомляють про військові літаки, що літають у районі аеропорту, передає УНН.

Деталі

За даними профспілки лікарів, під час сьогоднішніх зіткнень у Хартумі загинули щонайменше троє мирних жителів.
Як пише AFP, ще близько дев'яти осіб дістали поранення.

Крім того, ВВС повідомляє, що кореспондента BBC News Arabic у Хартумі Мохамеда Османа побив суданський солдат. Військові зупинили машину журналіста в місті Омдурман. Військові відвезли його в штаб армії. Під час пояснення одному з офіцерів причини перебування на вулицях міста, один із солдатів вдарив його ззаду по голові.

AFP повідомляє, що військово-повітряні сили Судану завдали авіаударів по штабу Сил швидкого реагування в Хартумі та кількох базах SRF.

Тим часом очевидці повідомляють, що над аеропортом літають військові літаки, а також чути вибухи і постріли.

За даними The Africa Report, сили швидкого реагування співпрацюють з російським угрупованням чвк "вагнера".

Зазначається, що SRF і “вагнер” мають спільне підприємство Meroe Gold з видобутку корисних копалин, зокрема золота.

Їхня співпраця допомогла збільшити запаси золота Центробанку росії, які були необхідні для витрат на вторгнення в Україну.

Контекст

Загострення в Судані почалося 15 квітня. Причиною тому стали звинувачення з боку Сил швидкого реагування на адресу регулярної армії Судану в "жорстокому нападі".

За даними ЗМІ, останні оточили одну з її баз і відкрили вогонь із важкого озброєння.

Уточнюється, що йдеться про "широкомасштабну атаку" із застосуванням різних видів озброєння.

Армія Судану звинувачує SRF у “атаці на військові посади”. Сили швидкого реагування спробували взяти штурмом штаб Головного командування.

"Бійці Сил швидкого реагування атакували кілька армійських таборів у Хартумі та в інших районах Судану. Зіткнення тривають, і армія виконує свій обов'язок із захисту країни", — сказав бригадний генерал Набіл Абдалла.

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