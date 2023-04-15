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Обострение конфликта в Судане: сообщается о трех погибших, в районе аэропорта продолжаются бои

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. По меньшей мере, три человека погибли в результате обострения боев между основной армией и Силами быстрого реагирования (SRF) в Судане. Как сообщают корреспонденты ВВС, в районе международного аэропорта Хартум слышны взрывы и выстрелы, кроме того, очевидцы сообщают о военных самолетах, летающих в районе аэропорта, передает УНН.

Детали

По данным профсоюза врачей, в ходе сегодняшних столкновений в Хартуме погибли по меньшей мере трое мирных жителей.
Как пишет AFP, еще около девяти человек получили ранения.

Кроме того, ВВС сообщает, что корреспондент BBC News Arabic в Хартуме Мохамед Осман был избит суданским солдатом. Военные остановили машину журналиста в городе Омдурман. Военные отвезли его в штаб армии. При объяснении одному из офицеров причины пребывания на улицах города, один из солдат ударил его сзади по голове.

AFP сообщает, что военно-воздушные силы Судана нанесли авиаудары по штабу Сил быстрого реагирования в Хартуме и нескольким базам SRF.

Тем временем, очевидцы сообщают, что в над аэропортом летают военные самолеты, а также слышны взрывы и выстрелы.

По данным The Africa Report, силы быстрого реагирования сотрудничают с российской группировкой чвк "вагнера".

Отмечается, что SRF и “вагнер” имеют совместное предприятие Meroe Gold по добыче полезных ископаемых, в частности золота.

Их сотрудничество помогло увеличить запасы золота Центробанка россии, которые были необходимы для расходов на вторжение в Украину.

Контекст

Обострение в Судане началось 15 апреля. Причиной тому стали обвинения со стороны Сил быстрого реагирования в адрес регулярной армии Судана в "жестоком нападении".

По данным СМИ, последние оцепили одну из ее баз и открыли огонь из тяжелого вооружения.

Уточняется, что речь идет о "широкомасштабной атаке" с применением различных видов вооружения.

Армия Судана обвиняет SRF в “атаке на военные должности”. Силы быстрого реагирования попытались взять штурмом штаб Главного командования.

"Бойцы Сил быстрого реагирования атаковали несколько армейских лагерей в Хартуме и в других районах Судана. Столкновения продолжаются, и армия выполняет свой долг по защите страны", — сказал бригадный генерал Набил Абдалла.

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