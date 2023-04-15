В Судане находятся два украинских самолета: на одном из них сработал аварийный сигнал, однако связь с членами экипажа есть - SkyUp

ukru
10:03 • 77867 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 124483 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 115859 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 130573 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 114432 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 129808 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 124724 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108901 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102685 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113488 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 120341 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 131576 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 113901 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 116408 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 111566 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 208485 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 239091 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 178690 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 184554 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 220279 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 65041 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 109935 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 118205 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 133891 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 168700 просмотра
Актуальное
В Судане находятся два украинских самолета: на одном из них сработал аварийный сигнал, однако связь с членами экипажа есть - SkyUp

В Судане находятся два украинских самолета: на одном из них сработал аварийный сигнал, однако связь с членами экипажа есть - SkyUp

Киев • УНН

 • 908938 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Судане находятся два самолета украинской авиакомпании SkyUp, на одном из которых сработал аварийный сигнал. Компания-перевозчик официально сообщила, что связь с 36 членами экипажа есть, однако состояние самолета установить невозможно, передает УНН.

Цитата

“В настоящее время известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух наших самолетов, находящихся в аэропорту города Хартум. На данный момент невозможно установить состояние самолета и возможные повреждения. В Судане сейчас находится 36 наших сотрудников. Они находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь”, – говорится в заявлении.

Детали

В SkyUp объяснили, что самолеты авиалиний находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).

“Наша главная задача сейчас — организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. Мы занимаемся этим вместе с Посольством Украины в Египте, Почетным Консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами. Мы обязательно сообщим о решении ситуации, как только это будет возможно”, – добавили в лоукостере.

Дополнения

По последним данным, по меньшей мере три человека погибли в результате обострения боев между основной армией и Силами быстрого реагирования (SRF) в Судане. Как сообщают корреспонденты ВВС, в районе международного аэропорта Хартум слышны взрывы и выстрелы, кроме того, очевидцы сообщают о военных самолетах, летающих в районе аэропорта.

Контекст

Обострение в Судане началось 15 апреля. Причиной тому стали обвинения со стороны Сил быстрого реагирования в адрес регулярной армии Судана в "жестоком нападении".

По данным СМИ, последние окружили одну из ее баз и открыли огонь из тяжелого вооружения.

Уточняется, что речь идет о "широкомасштабной атаке" с применением различных видов вооружения.
Армия Судана обвиняет SRF в “атаке на военные посты”. Силы быстрого реагирования попытались взять штурмом штаб Главного командования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы