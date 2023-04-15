В Судане находятся два украинских самолета: на одном из них сработал аварийный сигнал, однако связь с членами экипажа есть - SkyUp
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Судане находятся два самолета украинской авиакомпании SkyUp, на одном из которых сработал аварийный сигнал. Компания-перевозчик официально сообщила, что связь с 36 членами экипажа есть, однако состояние самолета установить невозможно, передает УНН.
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“В настоящее время известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух наших самолетов, находящихся в аэропорту города Хартум. На данный момент невозможно установить состояние самолета и возможные повреждения. В Судане сейчас находится 36 наших сотрудников. Они находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь”, – говорится в заявлении.
Детали
В SkyUp объяснили, что самолеты авиалиний находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).
“Наша главная задача сейчас — организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. Мы занимаемся этим вместе с Посольством Украины в Египте, Почетным Консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами. Мы обязательно сообщим о решении ситуации, как только это будет возможно”, – добавили в лоукостере.
Дополнения
По последним данным, по меньшей мере три человека погибли в результате обострения боев между основной армией и Силами быстрого реагирования (SRF) в Судане. Как сообщают корреспонденты ВВС, в районе международного аэропорта Хартум слышны взрывы и выстрелы, кроме того, очевидцы сообщают о военных самолетах, летающих в районе аэропорта.
Контекст
Обострение в Судане началось 15 апреля. Причиной тому стали обвинения со стороны Сил быстрого реагирования в адрес регулярной армии Судана в "жестоком нападении".
По данным СМИ, последние окружили одну из ее баз и открыли огонь из тяжелого вооружения.
Уточняется, что речь идет о "широкомасштабной атаке" с применением различных видов вооружения.
Армия Судана обвиняет SRF в “атаке на военные посты”. Силы быстрого реагирования попытались взять штурмом штаб Главного командования.