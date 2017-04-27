У столиці не існує механізму легального оформлення роботи газового модулю - Г.Пліс
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Через небезпечність таких об’єктів, як окремо стоячі АГЗП, у КМДА не знайдеться жодного чиновника, який поставить свій підпис під документами про відповідність роботи газового модулю всім вимогам безпеки. Про це під час інтерв’ю УНН розповів перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
Зокрема, за словами чиновника, у КМДА шляхи легалізації газового бізнесу шукають вже давно. Однак все ускладнюється вибухонебезпечністю газових заправок.
“Останні півтора року ми витратили дуже багато часу, намагаючись знайти будь-які механізми, які дозволили б легалізувати заправку. Однак, на жаль, поки не знайшли жодного механізму, який дозволяв би нам це зробити. Зараз в адміністрації немає жодного чиновника, який би поставив підпис і сказав мені, що, наприклад, встановлення такої заправки відповідає всім нормативам діючого законодавства та всім нормативам безпеки”, — сказав Г.Пліс.
Окрім того, він наголосив, що в столиці немає жодного легального газового модулю.
“Мова йде про небезпечну речовину, вибухонебезпечну, і заправка — п’ятої категорії складності об’єкт. І коли хтось скаже, що, мовляв, у мене є всі легалізуючі документи, можна ставити одне просте запитання: у Вас є документи на те, що ця земля оформлена під заправку? Їх немає ні в кого, бо спочатку землю оформляють як паркінг, а потім встановлюють там ГЗП. Але паркінг та ГЗП — це різні речі. І рівень безпеки для парковки, яка розміщується за 5 метрів від тепломереж — це одне, а рівень безпеки, коли вибухонебезпечна речовина розміщується за 5 метрів від газової чи тепломережі — це зовсім інше. Решта — чиста маніпуляція, пов’язана з наявністю сумнівних документів”, — розповів Г.Пліс.
Як повідомляв УНН, легальні оператори ринку пального підтримали ініціативу КМДА демонтувати всі нелегальні АГЗП в столиці.
За словами генерального директора мережі АЗК WOG Сергія Корецького, боротьба КМДА з “нелегалами” скрапленого газу є дієвим кроком на підтримку сумлінного бізнесу.
Разом з тим, деякі експерти припускають, що після Євробачення незаконний газовий бізнес в столиці може знову відновити свою роботу. У КМДА подібні припущення спростовують.