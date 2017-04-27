У столиці не існує механізму легального оформлення роботи газового модулю - Г.Пліс

Зокрема, за словами чиновника, у КМДА шляхи легалізації газового бізнесу шукають вже давно. Однак все ускладнюється вибухонебезпечністю газових заправок.

“Останні півтора року ми витратили дуже багато часу, намагаючись знайти будь-які механізми, які дозволили б легалізувати заправку. Однак, на жаль, поки не знайшли жодного механізму, який дозволяв би нам це зробити. Зараз в адміністрації немає жодного чиновника, який би поставив підпис і сказав мені, що, наприклад, встановлення такої заправки відповідає всім нормативам діючого законодавства та всім нормативам безпеки”, — сказав Г.Пліс.

Окрім того, він наголосив, що в столиці немає жодного легального газового модулю.

“Мова йде про небезпечну речовину, вибухонебезпечну, і заправка — п’ятої категорії складності об’єкт. І коли хтось скаже, що, мовляв, у мене є всі легалізуючі документи, можна ставити одне просте запитання: у Вас є документи на те, що ця земля оформлена під заправку? Їх немає ні в кого, бо спочатку землю оформляють як паркінг, а потім встановлюють там ГЗП. Але паркінг та ГЗП — це різні речі. І рівень безпеки для парковки, яка розміщується за 5 метрів від тепломереж — це одне, а рівень безпеки, коли вибухонебезпечна речовина розміщується за 5 метрів від газової чи тепломережі — це зовсім інше. Решта — чиста маніпуляція, пов’язана з наявністю сумнівних документів”, — розповів Г.Пліс.

Як повідомляв УНН, легальні оператори ринку пального підтримали ініціативу КМДА демонтувати всі нелегальні АГЗП в столиці.

За словами генерального директора мережі АЗК WOG Сергія Корецького, боротьба КМДА з “нелегалами” скрапленого газу є дієвим кроком на підтримку сумлінного бізнесу.

Разом з тим, деякі експерти припускають, що після Євробачення незаконний газовий бізнес в столиці може знову відновити свою роботу. У КМДА подібні припущення спростовують.