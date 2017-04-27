В столице не существует механизма легального оформления работы газового модуля - Г.Плис

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 43301 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 106285 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 115532 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 127573 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 147334 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160236 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123584 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139007 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189885 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291548 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
4.7м/с
71%
Популярные новости

Оккупанты атакуют Запорожье дронами, работает ПВО

7 апреля, 18:55 • 9260 просмотра

Кандидат в президенты Румынии Понта обещает прекратить экспорт зерна из Украины - Reuters

7 апреля, 19:11 • 7362 просмотра

Премьер Бельгии и министр обороны отправляются в Украину с визитом солидарности

7 апреля, 19:16 • 6276 просмотра

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

7 апреля, 19:45 • 5908 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 9806 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 189849 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 245760 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 447349 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 400013 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 485331 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28194 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27871 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42557 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64845 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71555 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В столице не существует механизма легального оформления работы газового модуля - Г.Плис

Киев • УНН

 • 7681 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Из-за опасности таких объектов, как отдельно стоящие АГЗП, в КГГА не найдется ни одного чиновника, который поставит свою подпись под документами о соответствии работы газового модуля всем требованиям безопасности. Об этом во время интервью УНН рассказал первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

В столице не существует механизма легального оформления работы газового модуля - Г.Плис

В частности, по словам чиновника, в КГГА пути легализации газового бизнеса ищут уже давно. Однако все осложняется взрывоопасностью газовых заправок.

“Последние полтора года мы потратили очень много времени, пытаясь найти любые механизмы, которые позволили бы легализовать заправку. Однако, к сожалению, пока не нашли механизма, который позволял бы нам это сделать. Сейчас в администрации нет ни одного чиновника, который бы поставил подпись и сказал мне, что, например, установление такой заправки соответствует всем нормативам действующего законодательства и всем нормативам безопасности”, — сказал Г.Плис.

Кроме того, он отметил, что в столице нет ни одного легального газового модуля.

“Речь идет о опасное вещество, взрывоопасную и заправка — пятой категории сложности объект. И когда кто-то скажет, что, мол, у меня есть все легализирующие документы, можно задавать один простой вопрос: у Вас есть документы на то, что эта земля оформлена под заправку? Их нет ни у кого, потому что сначала землю оформляют как паркинг, а затем устанавливают там ГСП. Но паркинг и ГСП — это разные вещи. И уровень безопасности для парковки, которая размещается в 5 метрах от теплосетей — это одно, а уровень безопасности, когда взрывоопасное вещество размещается в 5 метрах от газовой или теплосети — это совсем другое. Остальное — чистая манипуляция, связанная с наличием сомнительных документов”, - рассказал Г.Плис.

Как сообщал УНН, легальные операторы рынка горючего поддержали инициативу КГГА демонтировать все нелегальные АГЗП в столице.

По словам генерального директора сети АЗК WOG Сергея Корецкого, борьба КГГА с “нелегалами” сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса.

Вместе с тем, некоторые эксперты предполагают, что после Евровидения незаконный газовый бизнес в столице может снова возобновить свою работу. В КГГА подобные предположения опровергают.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$65.06
Bitcoin
$79,894.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,008.56
Ethereum
$1,585.93