В столице не существует механизма легального оформления работы газового модуля - Г.Плис

В частности, по словам чиновника, в КГГА пути легализации газового бизнеса ищут уже давно. Однако все осложняется взрывоопасностью газовых заправок.

“Последние полтора года мы потратили очень много времени, пытаясь найти любые механизмы, которые позволили бы легализовать заправку. Однако, к сожалению, пока не нашли механизма, который позволял бы нам это сделать. Сейчас в администрации нет ни одного чиновника, который бы поставил подпись и сказал мне, что, например, установление такой заправки соответствует всем нормативам действующего законодательства и всем нормативам безопасности”, — сказал Г.Плис.

Кроме того, он отметил, что в столице нет ни одного легального газового модуля.

“Речь идет о опасное вещество, взрывоопасную и заправка — пятой категории сложности объект. И когда кто-то скажет, что, мол, у меня есть все легализирующие документы, можно задавать один простой вопрос: у Вас есть документы на то, что эта земля оформлена под заправку? Их нет ни у кого, потому что сначала землю оформляют как паркинг, а затем устанавливают там ГСП. Но паркинг и ГСП — это разные вещи. И уровень безопасности для парковки, которая размещается в 5 метрах от теплосетей — это одно, а уровень безопасности, когда взрывоопасное вещество размещается в 5 метрах от газовой или теплосети — это совсем другое. Остальное — чистая манипуляция, связанная с наличием сомнительных документов”, - рассказал Г.Плис.

Как сообщал УНН, легальные операторы рынка горючего поддержали инициативу КГГА демонтировать все нелегальные АГЗП в столице.

По словам генерального директора сети АЗК WOG Сергея Корецкого, борьба КГГА с “нелегалами” сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса.

Вместе с тем, некоторые эксперты предполагают, что после Евровидения незаконный газовый бизнес в столице может снова возобновить свою работу. В КГГА подобные предположения опровергают.