У столиці Австралії ввели режим НС через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Влада столиці Австралії, міста Канберра, та сусіднього штату Вікторія, прийняли рішення з понеділка ввести надзвичайний стан через поширення коронавіруса нового виду. Про це повідомила мовна корпорація ABC, передає УНН.
За даними видання, режим НС у Вікторії поки буде введено на чотири тижні. Прем’єр-міністр регіону Деніел Ендрюс заявив, що надзвичайний стан буде діяти “стільки, скільки буде потрібно”. В рамках цих заходів, що вживаються владою штату зможуть скасовувати заходи більш ніж з 500 учасниками, а також поміщати в 14-денний карантин всіх, хто прибуде з інших країн.
Слідом за штатом Вікторія глава уряду Канберри Ендрю Барр також оголосив про введення надзвичайного стану на столичній території на один тиждень.
Раніше влада Австралії вжила заходів для захисту країни від поширення коронавіруса. З понеділка всі, хто в’їжджає на територію держави, повинні вжити заходів до самоізоляції на 14 днів.
На території Австралії були зареєстровані більше 250 випадків зараження новим коронавірусом. Діагноз першого пацієнта підтвердився 25 січня. До теперішнього моменту 23 людини вилікувалися від вірусної інфекції, троє померли. Кордон Австралії в даний момент закрита для всіх, хто в’їжджає з території Китаю, Південної Кореї та Ірану.
Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.