Австралія вводить вимогу 14-денної ізоляції для всіх, хто в'їжджає в країну
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Влада Австралії ввела нові заходи для захисту країни від поширення коронавірусу. Як повідомив у неділю прем'єр-міністр Скотт Моррісон, з понеділка всі, хто в'їжджає на територію держави, повинні вжити заходів до самоізоляції на 14 днів, передає УНН.
"Всі, хто приїздить в Австралію з-за кордону будуть зобов'язані вжити заходів до самоізоляції на 14 днів. Це дуже важливо", - підкреслив Моррісон. Він зазначив, що рішення уряду продиктоване широким поширенням вірусу в багатьох країнах і тим, що люди, які там були, можуть стати джерелами інфекції в Австралії.
Додаткові обмеження вводяться з півночі неділі і для круїзних суден з іноземними портами приписки. За словами прем'єра, всі морські порти держави будуть закриті для закордонних пасажирських лайнерів на наступні 30 днів.
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Також в ході свого виступу глава уряду закликав австралійців "зберігати соціальну дистанцію в 1,5 метра і уникати рукостискань і обіймів". "Я хочу, щоб австралійці жили звичайним життям, але необхідно покладатися на здоровий глузд і утримуватися від близьких контактів", - сказав Моррісон.
На території Австралії були зареєстровані більше 250 випадків зараження новим коронавірусом. Діагноз першого пацієнта підтвердився 25 січня. До теперішнього моменту 23 людини вилікувалися від вірусної інфекції, троє померли. Кордон Австралії в даний момент закрита для всіх, хто в'їжджає з території Китаю, Південної Кореї та Ірану.
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