Міністр внутрішніх справ Австралії захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Цього ранку я прокинувся з високою температурою та болем в горлі. І негайно зв'язався з Департаментом охорони здоров’я Квінсленду і був згодом перевірений на COVID-19. Цього дня ввечері в квінслендському департаменті охорони здоров’я мені повідомили, що тест повернувся з позитивним результатом", - написав міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон.
Він додав, що згідно з політикою Департаменту охорони здоров'я Квінсленду, усі, хто отримав позитивний результат тесту на новий коронавірус, мають бути госпіталізовані, тому він згодився з нею.
"Я відчуваю себе добре і буду тримати вас в курсі", - додав Пітер Даттон.
Зазначимо, що Пітер Даттон нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не здавав аналізи на коронавірус після контакту за конгресменом на карантині.
March 13, 2020