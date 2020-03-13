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Міністр внутрішніх справ Австралії захворів на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"Цього ранку я прокинувся з високою температурою та болем в горлі. І негайно зв'язався з Департаментом охорони здоров’я Квінсленду і був згодом перевірений на COVID-19. Цього дня ввечері в квінслендському департаменті охорони здоров’я мені повідомили, що тест повернувся з позитивним результатом", - написав міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон.

Він додав, що згідно з політикою Департаменту охорони здоров'я Квінсленду, усі, хто отримав позитивний результат тесту на новий коронавірус, мають бути госпіталізовані, тому він згодився з нею.

"Я відчуваю себе добре і буду тримати вас в курсі", - додав Пітер Даттон.

Зазначимо, що Пітер Даттон нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не здавав аналізи на коронавірус після контакту за конгресменом на карантині.

pic.twitter.com/9XieecxPr3

— Peter Dutton (@PeterDutton_MP) March 13, 2020

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