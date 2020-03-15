Австралия вводит требование 14-дневной изоляции для всех, кто въезжает в страну

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97971 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102840 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 104916 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 103974 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Власти Австралии ввели новые меры по защите страны от распространения коронавируса. Как сообщил в воскресенье премьер-министр Скотт Моррисон, с понедельника все, кто въезжает на территорию государства, должны принять меры к самоизоляции на 14 дней, передает УНН.

“Все, кто приезжает в Австралию из-за рубежа будут обязаны принять меры к самоизоляции на 14 дней. Это очень важно”, — подчеркнул Моррисон. Он отметил, что решение правительства продиктовано широким распространением вируса во многих странах и тем, что побывавшие там люди могут стать источниками инфекции в Австралии.

Дополнительные ограничения вводятся с полуночи воскресенья и для круизных судов с иностранными портами приписки. По словам премьера, все морские порты государства будут закрыты для иностранных пассажирских лайнеров на следующие 30 дней.

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Также в ходе своего выступления глава правительства призвал австралийцев “сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра и избегать рукопожатий и объятий”. “Я хочу, чтобы австралийцы жили обычной жизнью, но необходимо полагаться на здравый смысл и воздерживаться от близких контактов”, — сказал Моррисон.

На территории Австралии были зарегистрированы более 250 случаев заражения новым коронавирусом. Диагноз первого пациента подтвердился 25 января. К настоящему моменту 23 человека излечились от вирусной инфекции, трое умерли. Граница Австралии в данный момент закрыта для всех, кто въезжает с территории Китая, Южной Кореи и Ирана.

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