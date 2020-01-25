В Австралії виявили перший випадок зараження новим коронавірусом

За його даними, хворим є громадянин Китаю, який прибув до Австралії в січні. Він був госпіталізований в стабільному стані в передмісті Мельбурна.

За останніми даними наразі від нового коронавірусу загинула вже як мінімум 41 людина.

Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.

Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.

Додамо, що Китай за шість днів побудує спеціалізовану лікарню для лікування страждаючих від пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу.

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