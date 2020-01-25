В Австралії виявили перший випадок зараження новим коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Перший випадок зараження новим коронавірусом 2019 nCoV, спалах якого стався в Китаї, виявлено в Австралії, в штаті Вікторія. Про це в суботу повідомило агентство Reuters з посиланням на місцевих працівників охорони здоров'я, передає УНН.
За його даними, хворим є громадянин Китаю, який прибув до Австралії в січні. Він був госпіталізований в стабільному стані в передмісті Мельбурна.
За останніми даними наразі від нового коронавірусу загинула вже як мінімум 41 людина.
Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
Додамо, що Китай за шість днів побудує спеціалізовану лікарню для лікування страждаючих від пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу.
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