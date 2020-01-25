В Австралии обнаружили первый случай заражения новым коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Первый случай заражения новым коронавирусом 2019 nCoV, вспышка которого произошла в Китае, обнаружен в Австралии, в штате Виктория. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных работников здравоохранения, передает УНН.
По его данным, больным является гражданин Китая, который прибыл в Австралию в январе. Он был госпитализирован в стабильном состоянии в пригороде Мельбурна.
По последним данным сейчас от нового коронавируса погиб уже как минимум 41 человек.
Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили за подозрения на коронавирус.
Добавим, что Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавируса нового типа.
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