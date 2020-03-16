В столице Австралии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Власти столицы Австралии, города Канберра, и соседнего штата Виктория, приняли решение с понедельника ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового вида. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC, передает УНН.
По данным издания, режим ЧС в Виктории пока будет введен на четыре недели. Премьер-министр региона Дэниэл Эндрюс заявил, что чрезвычайное положение будет действовать “столько, сколько будет нужно”. В рамках этих мер, принимаемых властями штата смогут отменять мероприятия более чем с 500 участниками, а также помещать в 14-дневный карантин всех, кто прибудет из других стран.
Вслед за штатом Виктория глава правительства Канберры Эндрю Барр также объявил о введении чрезвычайного положения на столичной территории на одну неделю.
Ранее власти Австралии приняли меры для защиты страны от распространения коронавируса. С понедельника все, кто въезжает на территорию государства, должны принять меры к самоизоляции на 14 дней.
На территории Австралии были зарегистрированы более 250 случаев заражения новым коронавирусом. Диагноз первого пациента подтвердился 25 января. К настоящему моменту 23 человека излечились от вирусной инфекции, трое умерли. Граница Австралии в данный момент закрыта для всех, кто въезжает с территории Китая, Южной Кореи и Ирана.
Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.