У столичній мерії розповіли, де діагностувати та як лікувати гепатит киянам

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. У першому півріччі 2020 року в столиці зареєстровано 327 випадків вірусних гепатитів. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

Там уточнили, що за рік у Києві поширеність всіх вірусних гепатитів скоротилася на 10%, а хронічних - на 30%. Така тенденція є результатом профілактичної роботи медиків, більш свідомого ставлення до свого здоров’я з боку киян, імунопрофілактикою, а також збільшення доступності для киян до діагностики та лікування, кажуть у КМДА.

Найбільш небезпечними формами вірусних гепатитів є В та С, каже директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

"Гепатити B і C передаються при порушенні цілісності шкірних покривів, під час пологів, статевим шляхом, при переливанні крові, хірургічних втручаннях, при використанні нестерильних інструментів під час пірсингу, татуювання, процедури манікюру-педикюру. Можна заразитися навіть, порушуючи правила особистої гігієни, користуючись чужою зубною щіткою, бритвою або ножицями", - інформує вона.

Гінзбург додала, що знизити ризик захворювання можна шляхом дотримання правил гігієни. Серед основних:

- не користуватися чужими предметами особистої гігієни – зубними щітками, бритвами, пилочками для нігтів тощо;

- уникати випадкових статевих контактів;

- при проведенні татуювання, пірсингу або манікюру (педикюру) у косметичних салонах звертати увагу, чи виконує майстер обов’язкову обробку рук антисептиком, чи працює він в одноразових рукавичках. Для всіх маніпуляцій має використовуватись одноразовий або стерильний багаторазовий інструментарій.

"Щодо симптомів захворювання, то зазвичай вони проявляються болем у правому підребер’ї, відчуттям важкості у цій ділянці, диспепсичними явищами, жовтяницею та свербінням шкіри, підвищенням температури тіла, нудотою, блювотою, потемнінням сечі та знебарвленням випорожнень, загальною слабкістю та зниженням працездатності", – розповіла очільниця Департаменту охорони здоров’я.

Киян, хворих на вірусні гепатити, лікують коштом цільової програми "Здоров’я киян"

"Висококваліфіковану медичну допомогу хворим на хронічні вірусні гепатити в Києві надає гепатологічний центр на базі Київської міської клінічної лікарні № 15 та інфекційне відділення для хворих на вірусний гепатит Київської міської клінічної лікарні № 5", - інформують у КМДА.

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С. 

З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO. На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.

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