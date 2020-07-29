В столичной мэрии рассказали, где диагностировать и как лечить гепатит киевлянам

Там уточнили, что за год в Киеве распространенность всех вирусных гепатитов сократилась на 10%, а хронических - на 30%. Такая тенденция является результатом профилактической работы медиков, более сознательного отношения к своему здоровью со стороны киевлян, иммунопрофилактикой, а также увеличение доступности для киевлян к диагностике и лечению, говорят в КГГА.

Наиболее опасными формами вирусных гепатитов являются В и С, говорит директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

"Гепатит B и C передаются при нарушении целостности кожных покровов, во время родов, половым путем, при переливании крови, хирургических вмешательствах, при использовании нестерильных инструментов во время пирсинга, татуировки, процедуры маникюра-педикюра. Можно заразиться даже нарушая правила личной гигиены, пользуясь чужой зубной щеткой, бритвой или ножницами", - информирует она.

Гинзбург добавила, что снизить риск заболевания можно путем соблюдения правил гигиены. Среди основных:

- не пользоваться чужими предметами личной гигиены - зубными щетками, бритвами, пилочка для ногтей и тому подобное;

- избегать случайных половых контактов;

- при проведении татуировки, пирсинга или маникюра (педикюра) в косметических салонах обращать внимание, выполняет ли мастер обязательную обработку рук антисептиком, работает ли он в одноразовых перчатках. Для всех манипуляций должен использоваться одноразовый или стерильный многократный инструментарий.

"Относительно симптомов заболевания, то обычно они проявляются болью в правом подреберье, ощущением тяжести в этой области, диспепсическими явлениями, желтухой и зудом кожи, повышением температуры тела, тошнотой, рвотой, потемнением мочи и обесцвечиванием испражнений, общей слабостью и снижением работоспособности" , - рассказала руководительница Департамента здравоохранения.

Киевлян, больных вирусными гепатитами, лечат за счет целевой программы "Здоровье киевлян"

"Высококвалифицированную медицинскую помощь больным хроническими вирусными гепатитами в Киеве предоставляет гепатологический центр на базе Киевской городской клинической больницы № 15 и инфекционное отделение для больных вирусным гепатитом Киевской городской клинической больницы № 5", - информируют в КГГА.

УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С.

С такой социальной инициативой выступила компания HETERO. На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.