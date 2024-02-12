У ставрополі спалахнула будівля військового штабу: здійснена евакуація, працюють рятувальники
Київ • УНН
У штабній будівлі російської військової частини в Ставрополі спалахнула пожежа, рятувальники працюють над евакуацією людей і взяттям полум'я під контроль.
В росії, на території однієї з військових частин у місті ставрополь горить будівля штабу зс рф.
Про це передає росЗМІ, повідомляє УНН.
На території однієї з військових частин у Ставрополі сталася пожежа. За попередніми даними, горить будівля штабу
Також повідомляють про прибуття рятувальників мнс рф, - загоряння нібито локалізували на площі 30 квадратних метрів.
Причиною пожежі на території військової частини могло стати коротке замикання, заявив глава міста ставрополь іван ульянченко.
На першому поверсі будівлі по Артема, 2 сталося загоряння. Усі оперативні та екстрені служби на місці. За попередніми даними постраждалих немає, причиною загоряння могло стати коротке замикання в одному з кабінетів. Ситуацію тримаю на контролі.
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