В ставрополе вспыхнуло здание военного штаба: осуществлена эвакуация, работают спасатели

В россии, на территории одной из воинских частей в городе ставрополь горит здание штаба вс рф.

Об этом передает росСМИ, сообщает УНН.

На территории одной из воинских частей в Ставрополе произошел пожар. По предварительным данным, горит здание штаба - информирует Telegram-канал Baza.

Также сообщают о прибытии спасателей мчс рф, - возгорание якобы локализовали на площади 30 квадратных метров.

Причиной пожара на территории воинской части могло стать короткое замыкание, заявил глава города Ставрополь Иван Ульянченко.

На первом этаже здания по Артема, 2 произошло возгорание. Все оперативные и экстренные службы на месте. По предварительным данным пострадавших нет, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов. Ситуацию держу на контроле. заявил он в своем ТГ.

Напомним,

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