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The New York Times

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У США заявили, що двовалентне щеплення від COVID від Pfizer може бути пов'язане з інсультом у літніх людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Згідно з попередніми даними, проаналізованими органами охорони здоров’я США, американський виробник ліків Pfizer і німецький партнер BioNTech оновили вакцину проти COVID-19, яка може бути пов’язана з інсультом у літніх людей. Проте, ці дані ще потребують додаткового дослідження. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

У США заявили, що двовалентне щеплення від COVID від Pfizer може бути пов'язане з інсультом у літніх людей

Деталі

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) та Управління з контролю за харчовими продуктами та ліками (FDA) заявили, що люди віком 65 років і старші мають більшу ймовірність ішемічного інсульту через 21 день після отримання двовалентної ін’єкції Pfizer/BioNTech, у порівнянні з 22-44 днями.

Занепокоєння щодо безпеки вимагає додаткового дослідження, і "дуже малоймовірно, що це являє собою справжній клінічний ризик", заявили у відомствах.

Pfizer і BioNTech заявили в заяві, що їм стало відомо про обмежені повідомлення про ішемічні інсульти у людей віком 65 років і старше після вакцинації їхньою оновленою вакциною.

"Але немає жодних доказів для висновку, що ішемічний інсульт пов’язаний із використанням вакцини проти COVID-19 від компаній", - додали в Pfizer.

Нагадаємо

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