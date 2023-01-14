У США заявили, що двовалентне щеплення від COVID від Pfizer може бути пов'язане з інсультом у літніх людей

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Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) та Управління з контролю за харчовими продуктами та ліками (FDA) заявили, що люди віком 65 років і старші мають більшу ймовірність ішемічного інсульту через 21 день після отримання двовалентної ін’єкції Pfizer/BioNTech, у порівнянні з 22-44 днями.

Занепокоєння щодо безпеки вимагає додаткового дослідження, і "дуже малоймовірно, що це являє собою справжній клінічний ризик", заявили у відомствах.

Pfizer і BioNTech заявили в заяві, що їм стало відомо про обмежені повідомлення про ішемічні інсульти у людей віком 65 років і старше після вакцинації їхньою оновленою вакциною.

"Але немає жодних доказів для висновку, що ішемічний інсульт пов’язаний із використанням вакцини проти COVID-19 від компаній", - додали в Pfizer.

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